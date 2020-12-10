Цена нефти марки Brent превысила 50 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 50 долларов за баррель, когда начался обвал котировок. Такая динамика возникла впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 17:44 мск росла на 2,48% – до 50,07 доллара.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть по итогам ноября выросли в стоимости на 27,8% по марке Brent и на 26,7% по марке WTI. Основными факторами для динамики нефтяных цен стали новости о разработке вакцины от COVID-19.

Также аналитики Citigroup пришли к выводу, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара в 2021 году на 20%. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные, считают эксперты.