В Минфине РФ заявили о невозможности экономии на финансировании военных расходов

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Экономия на финансировании военных расходов невозможна, поскольку поставленные цели спецоперации необходимо достигнуть. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По его словам, средства на финансирование военных расходов СВО уже заложены на следующий год.

"Военные расходы возрастут, они составят более 10 триллионов рублей, если в целом по номинальному объему. Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия в рамках спецоперации на Украине защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.

До этого президент заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а, наоборот, пытается их закончить. Лидер РФ напомнил, что не Москва организовала антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году.

Путин заявил, что цели СВО остаются прежними