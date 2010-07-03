В Госдуме заявили об игнорировании потребностей армии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует его рекомендации по вопросам потребностей армии. Заключение к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" появилось на сайте Госдумы. Документ подписал глава комитета Владимир Шаманов.

Комитет отмечает, что правительство не принимает во внимание просьбы повысить зарплаты гражданскому персоналу воинских частей, а также организаций федеральных органов исполнительной власти. Комитет подчеркнул, что такая ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военнослужащих.

Депутаты также заявили о "выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией" и о "нивелировании гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями".

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020-2022 годы в конце сентября. В 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 триллиона рублей, расходы – 19,5 триллиона, профицит – 0,9 триллиона. Прогнозируемый объем ВВП должен составить 112,86 триллиона рублей, инфляция – не более 3%. В 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 21,2 триллиона рублей, расходы – 20,6 триллиона, профицит – 0,6 триллиона. В 2022 году планируется 22,06 триллиона, 21,77 триллиона и 0,29 триллиона рублей соответственно.

