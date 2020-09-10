Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В четверг, 10 сентября, Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам, основной темой которого станет восстановление экономики страны после периода пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пройдет обсуждение экономических вопросов. Особое внимание будет уделено тому, как экономика России проходит период коронавируса и как восстанавливается после острой фазы кризиса. Также обсудят тему занятости", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что экономика столицы восстановится полностью к концу следующего года.

Он также сообщал, что Москва вошла в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии. Как заявил представитель мэрии, столица РФ уступила только азиатским мегаполисам.