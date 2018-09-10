Курс евро расчетами "завтра" вырос выше 81 рубля

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи 10 сентября по данным на 19:00 по московскому времени вырос на 73,74 копейки и составил 81,2258 рубля за одну единицу евро.

Цена последней сделки составила 81,7475 рублей за один евро. Во время торгов курс европейской валюты колебался в диапазоне 80,5275 – 81,8725 рубля. Всего на ЕТС было заключено 6175 сделок на сумму 26 миллиардов 623,463 миллионов рублей.

Московская биржа с восьмого января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по московскому времени. Однако для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов – в 17:00 или 19:00 по московскому времени.

Отчеты по сделкам, которые заключат после 19:00 по московскому времени, станут известны утром следующего рабочего дня.

Ранее Банк России заявил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в январе – августе 2018 года уменьшился на семь процентов, в августе – на 3,1 процента.

Когда восстановится рубль