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Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом о правомерности третьего энергопакета ЕС.

Как сообщает ТАСС, третейская группа пришла к выводу, что ЕС и его государства-члены – Хорватия, Венгрия и Литва – "ввели определенные меры, касающиеся энергетических поставок, которые несправедливо ограничивают и дискриминируют импорт российского природного газа и услуги по транспортировке по российскому трубопроводу".

Арбитры также пришли к выводу, что выдвинутое членами ЕС требование сертификации и критерии по стимулированию инфраструктурных проектов не соответствуют правилам ВТО.

Ранее Москва также подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные американские пошлины на сталь и алюминий.

Иск был подан из-за нарушения правил ВТО, которые были допущены США при введении пошлин. Иски к США также направили Евросоюз, Китай, Индия, Канада, Норвегия и Мексика.

Если на консультациях разногласия не будут улажены, РФ обратится в ВТО с просьбой, чтобы спор рассмотрела третейская группа.