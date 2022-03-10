В Минпромторге предложили запретить экспорт древесины в недружественные страны

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Россия может запретить экспорт древесины и ряда изделий из нее в недружественные страны. Соответствующий законопроект разработали в Минпромторге.
На официальном сайте министерства утверждается, что запрет может быть введен сроком до конца текущего года.
"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза", – пояснили в Минпромторге.
Согласно документу, запрет коснется березовой древесины, фанерной кряжи и топливной щепы.
"Это позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны", – выразили мнение в министерстве.
В материале указывается, что балансы из березы и топливная щепа являются критически важными товарами для ЕС. Доля поставок этих материалов из России составляет от 10 до 15% потребления Финляндией.
Помимо прочего, запрет экспорта фанерного кряжа вместе с антидемпинговыми пошлинами Евросоюза на готовую фанеру из РФ обрушит планы производителей на увеличение мощностей предприятий.
Ранее в Минпромторге рассказали о расширении производства самолетов Sukhoi Superjet 100. В настоящее время лайнер выпускается лишь с иностранным двигателем.
До этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил национализировать заводы компаний, которые ушли с российского рынка. По словам политика, санкционная война Запада привела к закрытию предприятий, что можно квалифицировать как предумышленное банкротство.
В перечень компаний – претендентов на национализацию вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список подготовила организация "Общественная потребительская инициатива". К работе над списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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