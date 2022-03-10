ЕС постепенно откажется от российских нефти, газа и угля – СМИ

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Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки российских нефти, газа и угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Такое решение было принято в связи с растущей нестабильностью, угрозами безопасности и стратегической конкуренцией.

"Мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", – говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале.

Ранее в "Газпроме" заявили, что в подземных хранилищах Европы осталось 27% запасов газа. По данным компании, в Европе уже отобрали 49,5 миллиарда кубометров газа, что составляет 105,3% от закачанного в летний сезон 2021 года объема. Для восполнения запасов в хранилища необходимо будет закачать к следующей зиме гораздо больше, чем обычно.

