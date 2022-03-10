Банкам РФ разрешено кредитовать компании, находящиеся под контролем нерезидентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российским кредитным организациям разрешено предоставлять кредиты работающим в России компаниям, которые принадлежат зарубежным структурам из недружественных стран. Такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

При этом, кредитование разрешается при условии направления вновь поступающих кредитных ресурсов на осуществление производственно-хозяйственной деятельности на территории России.

Ранее правительство России приняло решение выделить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

Накануне Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.