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Цена биткойна превысила 56 тысяч долларов впервые с 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 3,52%, составив 56,3 тысячи долларов.

Ранее аналитики выразили мнение, что биткойн может подешеветь до 30 тысяч рублей. Директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев заявил, что небольшое падение – это здоровый тренд.

При этом, по его словам, интерес институциональных инвесторов к биткойну в 2021 году будет расти.