Аналитик рассказал о росте цен на нефть после резкого падения

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал о росте цен на нефть после резкого падения. Он заявил, что рост цен во вторник не говорит о разрешении ситуации, передает ИА "НСН".

По словам Пикина, рост цен спровоцировали эпидемия коронавируса, разрыв сделки и реакция Саудовской Аравии. Он добавил, что в результате рынок был перепродан по всем параметрам – фондовые индексы, нефтяной рынок и другие позиции.

"Потом наступило логичное восстановление, которого все ждали. Но, конечно, это еще не завершение – нужно понимать, к чему будут приходить страны. Это все-таки какое-то собственное внутреннее ощущение, что нужно сохранять предыдущие квоты, которые действуют до 1 апреля, либо полностью выходить из сделки и постепенно наращивать добычу", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент ничего не потеряно, отметив, что новая сделка еще не была заключена и старая в рамках ОПЕК+ еще полностью не разрушена. При этом он отметил, что положение дел в настоящий момент существенно отличается от того, что было на прошлой неделе.

Ранее стоимость черного золота на мировом рынке резко снизилась. В ночь на 9 марта цена марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года. Однако в ночь на 10 марта цена на нефть поднялась до 35,85 доллара за баррель.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти. Так, страны ОПЕК предлагали снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Россия и Казахстан выступили против инициативы.

Впрочем, есть версия, согласно которой стороны не пришли к соглашению из-за позиции Саудовской Аравии. Страна хотела использовать коронавирус, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

После развала сделки России и ОПЕК с 1 апреля снимаются все барьеры с продаж нефти. На фоне этих слухов цена на черное золото резко опустилась.

Это повлекло за собой падение рубля. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.

