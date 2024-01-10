В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ до 10 раз

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Цена на необходимые для Украины боеприпасы поднялась в 5–10 раз по сравнению с весной 2022 года. Об этом сообщил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон, передает ТАСС.

По мнению военного, это достаточно драматично, при этом конкретные цифры он приводить не стал. Клаэссон объяснил, что дефицит боеприпасов возник в результате массивного вооружения Европы и военных поставок Украине. В частности, цена снарядов для артиллерийской установки Archer, которую Швеция предоставила ВСУ, поднялась по сравнению с 2021 годом в восемь раз.

"Идет массивное вооружение, о нем думаем не только мы, но и большая часть Европы. Вместе с потребностями Украины это создает колоссальный спрос и конкуренцию за место в очереди", – пояснил военный.

Отмечается, что первыми в очереди в основном оказываются те, кто размещают крупные заказы на длительную перспективу. Чем больше таких заказчиков, тем большие средства могут быть инвестированы в военно-промышленный комплекс.

В конце прошлого года в мире выявили глобальный дефицит пороха. В компании Vista Outdoor, владеющей брендами огнестрельного оружия, подчеркнули, что существенно увеличат цены на боеприпасы. Такое решение предприятие объяснило мировыми событиями.

Ранее в СМИ писали, что артиллерия, поставленная Украине от стран Запада, начинает изнашиваться, и все больше орудий выходит из строя. Запасы боеприпасов снова стали критически низкими, уточнили в прессе. По словам военных экспертов, кассетные боеприпасы помогут ВСУ справиться с нехваткой снарядов.

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