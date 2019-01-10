Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:50

Средний автокредит бьет семилетний рекорд

экономика финансы

16:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/welcomia

Автокредитование продолжает бить рекорды. За 11 месяцев 2018 года ежемесячный объем выдач таких займов вырос в 2,5 раза, сообщает News.ru. При этом эксперты прогнозируют спад в начале этого года.

Средняя сумма автокредита под конец года увеличилась до 774 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в начале года. Если смотреть на всех россиян, у которых есть какие-либо кредиты, то среднее число автокредитов на одного заемщика составляет на конец прошлого года 0,6–0,7.

Рост объемов выдачи автокредитов и среднего займа объясняется повышением цен на новые автомобили, а также тем, что россияне в 2018-м стали покупать более дорогие машины тех же марок, чем в предыдущие годы.

Портфель так называемых безнадежных автокредитов по итогам ноября сократился. Речь идет о кредитах, просроченная задолженность по которым превышает 90 дней. Под конец года этот показатель равнялся 54,6 миллиарда рублей.

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика