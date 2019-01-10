Средний автокредит бьет семилетний рекорд

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Автокредитование продолжает бить рекорды. За 11 месяцев 2018 года ежемесячный объем выдач таких займов вырос в 2,5 раза, сообщает News.ru. При этом эксперты прогнозируют спад в начале этого года.

Средняя сумма автокредита под конец года увеличилась до 774 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в начале года. Если смотреть на всех россиян, у которых есть какие-либо кредиты, то среднее число автокредитов на одного заемщика составляет на конец прошлого года 0,6–0,7.

Рост объемов выдачи автокредитов и среднего займа объясняется повышением цен на новые автомобили, а также тем, что россияне в 2018-м стали покупать более дорогие машины тех же марок, чем в предыдущие годы.

Портфель так называемых безнадежных автокредитов по итогам ноября сократился. Речь идет о кредитах, просроченная задолженность по которым превышает 90 дней. Под конец года этот показатель равнялся 54,6 миллиарда рублей.