В РФ не будет проблем с наличием популярных брендов алкоголя в магазинах – Минпромторг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпромторг заявил, что в России не будет проблем с наличием популярных брендов алкоголя в магазинах. В ведомстве сообщили о начале поставок по параллельному импорту.

"Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию РФ без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены. Торговые сети начинают поставки продукции в рамках параллельного импорта, и проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках на данный момент не ожидается", – передает ТАСС сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что оптовые и розничные продавцы начали фиксировать нехватку в России популярных иностранных брендов спиртных напитков.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отметил в предновогодних закупках магазинов и ресторанов рост спроса на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. По его словам, импортная продукция уходит "с колес": после оклейки товара акцизными марками он расходится в течение пары дней.

До этого Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта, включив в него алкогольную продукцию. В перечень были внесены, в частности, бренды Jack Daniels's, White Horse, Jägermeister, Malibu, Jose Cuervo и другие. В список попали известные иностранные бренды автомобильных запчастей, продуктов химической промышленности, а также детских товаров и игрушек.



Продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных спиртных напитков в РФ

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