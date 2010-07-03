Минэкономразвития внесет в правительство план приватизации в ближайшие дни

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Министерство экономического развития планирует внести в правительство план приватизации на 2020-2022 годы в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко, прогнозный план необходимо принять до конца текущего года. В обновленном плане предложен дополнительный перечень активов.

Летом Минфин предлагал включить в программу приватизации ряд крупных активов, в том числе "Аэрофлот", "Зарубежнефть", ГТЛК, РЖД и "Первый канал". Против приватизации "Аэрофлота" выступил Минтранс.

Ранее Минэкономиразвития предложило внести изменения в методику статистического измерения уровня бедности в России. Ведомство посчитало, что Росстат должен каждый год верифицировать свои данные об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах.

Такой информацией располагает Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.

