В России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Перебои с ввозом бутилированной воды из-за границы могут возникнуть в России из-за новых правил маркировки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России".
По мнению представителей бизнеса, за введением маркировки последует рост цен в среднем по пять-шесть рублей за литр.
"Импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с QR-кодами в "ручном режиме", что является слишком сложным и финансово затратным процессом", – считают в "Опоре России".
Эксперты также отмечают, что доля иностранных вод на российском рынке составляет около 1,5 процента (бренды Borjomi, Evian, Perrier).
В Минпромторге не видят оснований для роста цен на воду.
"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", – цитирует ТАСС замминистра Виктора Евтухова.
На встрече с Владимиром Путиным в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды – подделка. По его словам, процент фальсификата в среднем по России составляет от 25 до 30 процентов, но в некоторых регионах этот показатель доходит до 80 процентов. Чтобы бороться с подделками, Чемезов предложил оперативно начать маркировку воды.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80 процентам. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.
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