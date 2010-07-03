В России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Перебои с ввозом бутилированной воды из-за границы могут возникнуть в России из-за новых правил маркировки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России".

По мнению представителей бизнеса, за введением маркировки последует рост цен в среднем по пять-шесть рублей за литр.

"Импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с QR-кодами в "ручном режиме", что является слишком сложным и финансово затратным процессом", – считают в "Опоре России".

Эксперты также отмечают, что доля иностранных вод на российском рынке составляет около 1,5 процента (бренды Borjomi, Evian, Perrier).

В Минпромторге не видят оснований для роста цен на воду.

"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", – цитирует ТАСС замминистра Виктора Евтухова.

На встрече с Владимиром Путиным в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды – подделка. По его словам, процент фальсификата в среднем по России составляет от 25 до 30 процентов, но в некоторых регионах этот показатель доходит до 80 процентов. Чтобы бороться с подделками, Чемезов предложил оперативно начать маркировку воды.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80 процентам. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.

