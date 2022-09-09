РФ не откажется от экспорта нефти в случае ограничения ее стоимости – Минфин США

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Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть не станет причиной для отказа от ее экспорта из РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита", – заявил он.
Адейемо также подчеркнул, что введение потолка цен на нефть позволит установить ответственность для компаний, которые скроют происхождение или стоимость закупки топлива.
"Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен", – заявил Адейемо.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае введения потолка цен на энергоресурсы, Москва будет поставлять нефть в действующие на рыночных условиях страны. Решение о введении ограничений цен на российскую нефть он также назвал абсурдным.
Песков пояснил, что сейчас энергетические рынки, в основном в Европе, "лихорадит". По его мнению, антироссийские санкции привели к весьма глубокому кризису.
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