Эксперт прокомментировал данные о низкой закредитованности россиян

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Глава Минэкономразвития заявил, что закредитованность населения в России – одна из самых низких в мире. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" статистику ведомства прокомментировал экономист Михаил Хазин, объяснив, почему не стоит радоваться таким цифрам.
Эксперт заявил, что ситуация не так оптимистична, как выглядит на первый взгляд. По мнению Хазина, сам по себе объем кредитов еще ни о чем не говорит.
"Принципиально – это стоимость обслуживания этих кредитов", – отметил экономист.
Специалист подчеркнул, что в России процентная ставка по кредитам в разы выше, чем в США. В результате чего стоимость обслуживания взятых населением кредитов в стране в итоге больше.
"Так что это все глупости. Основная проблема у нас состоит в том, что люди не могут обслуживать эти кредиты. У нас поэтому постоянно растет доля просроченной задолженности", – считает Михаил Хазин.
О низкой закредитованности россиян заявил глава Минэкономразвития РФ Илья Торосов. Министр сообщил, что задолженность граждан в стране составляет менее 20% ВВП.
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