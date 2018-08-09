ФАС одобрила ходатайство "М.Видео" о покупке торговой сети Media Markt

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство "М.Видео" о покупке торговой сети Media Markt. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Ее реализация позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети", – сказал представитель ФАС, передает Агентство "Москва".

В начале августа немецкая сеть бытовой техники и электроники MediaMarkt официально сообщила об уходе из России.

Сообщалось, что перед этим в магазинах сети пройдет ликвидация товара со скидками до 70 процентов. При этом в социальных сетях многие жалуются на нестабильную работу сайта магазина. Многие онлайн-страницы не загружаются и выдают ошибки. Кроме того, по словам покупателей, скидки на самом деле значительно меньше обещанных.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов говорит, что масштабные распродажи из-за закрытия магазина – это обыкновенная история. Однако продлится она недолго, поэтому значительного влияния на рынок не окажет.