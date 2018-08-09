Силуанов прокомментировал ситуацию на финансовых рынках РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российское правительство и Центробанк следят за ситуацией на финансовых рынках и имеют все инструменты, чтобы обеспечить стабильность, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, передает ТАСС.
По его словам, текущая волатильность на рынках связана с очередной волной риторики Вашингтона об ограничительных мерах и нестабильной ситуацией на развивающихся рынках.
"Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", – сказал глава Минфина.
Силуанов отметил, что экономика и платежный баланс стали более устойчивыми к внешним воздействиям.
Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий внесли в конгресс проект закона об ужесточении антироссийских санкций. Они заявили о необходимости разработать "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".
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