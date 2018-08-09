Цены на нефть возобновили рост после обвала 8 августа

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Цены на нефть эталонных марок постепенно восстанавливаются в ходе торгов после обвала, который произошел 8 августа. Тогда падение цен вызвала информация о меньшем, чем по прогнозам, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

По данным Интерфакса, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:06 по московскому времени выросла на 0,24% (0,17 доллара), составив 72,45 доллара за баррель. Накануне контракты упали на 3,17% (2,37 доллара) – до 72,28 доллара за баррель.

Кроме того, на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) цена сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI также продемонстрировала рост – на 0,03% (0,02 доллара) – и составила 66,96 доллара за баррель. 8 августа контракты понизились в цене на 3,22% – до 66,94 доллара за баррель.

На итоги предыдущей сессии торгов повлияли данные отчета министерства энергетики США, согласно которым за минувшую неделю запасы нефти в стране сократились на 1,35 миллиона баррелей, а не на 2,3 миллиона баррелей, как полагали специалисты.

По словам экспертов, запасы топлива в США выросли впервые с июня 2018 года – на 2,9 миллиона баррелей. Уточняется, что резервы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 590 тысяч баррелей. Их снижение наблюдается на протяжении 12 недель. Из-за "торговой войны" США и Китая и ожиданий увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, отмечают эксперты, цены на нефть могут испытывать давление в краткосрочной перспективе. При этом долгосрочный прогноз для рынка нефти – позитивный на фоне возможных санкций США против Ирана.