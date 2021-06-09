Госдума ужесточила ответственность за преднамеренное банкротство

Фото: depositphotos/aa-w

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.

Уточняется, что корректировки внесли в статьи 195 и 196 УК РФ.

Согласно принятому закону, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве. Таким образом, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей или принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Кроме того, будут повышены санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, которые были совершены с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому деньги со счетов чиновников можно будет изымать, если там окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.