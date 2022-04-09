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Датский Saxo Bank заявил о прекращении работы с российскими клиентами с 6 июня. В банке объяснили, что решение принято в соответствии с условиями ведения бизнеса.

Кроме того, с 8 апреля клиенты из России не смогут открывать новые позиции или увеличивать их размер. При этом будет возможность вывести средства и ценные бумаги со счетов, передает ТАСС.

В марте о приостановке предоставления услуг в России из-за ситуации вокруг Украины заявила электронная платежная система PayPal. Директор организации отмечал, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее происходящее на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

