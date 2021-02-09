МВФ ожидает от Центробанка снижения ключевой ставки до 3,5%

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Эксперты Международного валютного фонда ждут от ЦБ РФ снижения ключевой ставки к концу текущего года до 3,5%. Об этом следует из доклада МВФ, сообщает ТАСС.

"В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост", – утверждается в тексте.

По данным фонда, краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля сейчас удерживает инфляцию выше показателя в 4%. Как считают в организации, снижение в 0,5% требуется для реагирования на предстоящие потрясения.

"Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции", – поясняется в заявлении.

Тем не менее эксперты допускают, что стоит подождать, пока риски реализуются. В частности, с ними можно справиться и повышением ставки.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова ранее рассказала, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По мнению представителя Банка России, программа теряет свою социальную направленность. В крупных городах фиксируется повышенный инвестиционный спрос на жилье. Это объясняется тем, что обеспеченные россияне стараются вложить свои сбережения в недвижимость.