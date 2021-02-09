МВФ ожидает от Центробанка снижения ключевой ставки до 3,5%

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Эксперты Международного валютного фонда ждут от ЦБ РФ снижения ключевой ставки к концу текущего года до 3,5%. Об этом следует из доклада МВФ, сообщает ТАСС.
"В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост", – утверждается в тексте.
По данным фонда, краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля сейчас удерживает инфляцию выше показателя в 4%. Как считают в организации, снижение в 0,5% требуется для реагирования на предстоящие потрясения.
"Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции", – поясняется в заявлении.
Тем не менее эксперты допускают, что стоит подождать, пока риски реализуются. В частности, с ними можно справиться и повышением ставки.
Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова ранее рассказала, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По мнению представителя Банка России, программа теряет свою социальную направленность. В крупных городах фиксируется повышенный инвестиционный спрос на жилье. Это объясняется тем, что обеспеченные россияне стараются вложить свои сбережения в недвижимость.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: