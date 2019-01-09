Apple сократит производство новых iPhone

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Apple планирует сократить производство новых моделей iPhone на 10 процентов в первой половине 2019 года. Речь идет о XS Max, XS и XR, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомленные источники.

В корпорации не комментируют эти сообщения. Однако ранее в Apple попросили поставщиков снизить объемы производства компонентов для гаджетов почти на 20 процентов. В 2017 году компания заказала комплектующие примерно на 100 миллионов устройств, а в 2018 году – только на 80 миллионов смартфонов.

По данным источников, в конце октября корпорации пришлось скорректировать план по производству iPhone XR, сократив его почти на треть. При этом компания снизила прогноз по собственной выручке до 84 миллиардов долларов.

Аналитики BlueFin Research выразили мнение, что компания Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE. После выхода трех новых смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus в iPhone X и iPhone SE не будет смысла. Флагманами компании, по мнению аналитиков, станут модели iPhone 11 и 11 Plus, а смартфон iPhone X будет с ними конкурировать.

Глава корпорации Тим Кук признался, что стал реже использовать свой iPhone. По его словам, прежде он регулярно обращался к "яблочному" гаджету, чтобы получать те или иные сведения и проверять информацию.