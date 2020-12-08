Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минфине оценили предложение Нидерландов по налоговому соглашению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там заявили, что поступившее предложение сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу.
"Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах", – сообщили в ведомстве.
При этом в министерстве уточнили, что Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев.
Ранее сообщалось, что министерство финансов РФ начало разрабатывать законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Целью законопроекта является установка режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом РФ, дивидендов и процентов, которые выплачиваются российским бенефициарам через юрисдикцию. Это касается компаний, которые самостоятельно не распоряжаются такими доходами.
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