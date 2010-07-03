Число ИП-банкротов в России растет четвертый год подряд

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В России четвертый год подряд фиксируют рост числа ИП-банкротов. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы.

Исследование показало, что банкротами на 1 ноября 2019 года были признаны 19 тысяч 448 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост количества несостоятельных бизнесменов почти на 1,5 тысячи человек.

Статистика указывает на то, что рост числа ИП-банкротов составляет примерно по тысяче ежегодно. При этом по состоянию на 1 ноября 2019 года в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано 3 миллиона 929 тысяч 272 ИП.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налог на профессиональный доход самозанятых граждан могут ввести по всей России с 1 июля 2020 года. Пока данная система налогообложения действует в экспериментальном режиме в Москве, Московской и Калужской областях, и, кроме того, в Татарстане.