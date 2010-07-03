Проект "Дни московской конкуренции" стартует в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запускают городской проект "Дни московской конкуренции". Первая конференция "Конкуренция: рынки, цифры, люди" запланирована на 22 октября.

Проект, организованный столичным департаментом по конкурентной политике, включает мероприятия для бизнесменов, студентов и школьников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На первой конференции речь пойдет о развитии конкуренции на потребительских рынках фитнес-услуг, образования, недвижимости, рекрутинга и других.

Представители федеральных и столичных органов власти, предприниматели и эксперты обсудят эффективность мер, направленных на развитие конкуренции и поддержку бизнеса, а также программы по повышению качества управления закупками. Также будет обсуждаться малый бизнес в сфере конкурентных отношений.

По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, столица готова делиться накопленным опытом по развитию конкуренции.

"Важно отметить, что проект нацелен на диалог, адаптацию эффективных бизнес-практик под реальные задачи", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Предполагается, что проект "Дни московской конкуренции" будет работать до конца года.

В начале 2019 года в Москве заработал сервис для предпринимателей "Выездной консультант". С его помощью начинающие бизнесмены смогут получить информацию о финансовой поддержке, которую оказывает московское правительство.

Кроме того, столичные предприниматели получили более 100 тысяч бесплатных консультаций за прошлый год. На вопросы предпринимателей отвечали в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Специалисты рассказывали, как создать и вести бизнес, консультировали по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству и многим другим вопросам.

8 октября стало известно, что Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) хотят повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается поднять с 1,317 до 1,382, а для патентной системы – с 1,518 до 1,592. При расчете НФДЛ предлагается установить коэффициент 1,813, поскольку в прошлом году он был 1,729.

