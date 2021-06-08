Тимофей Баженов: образовательные ссуды нужно сделать беспроцентными

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Беспроцентные образовательные кредиты могут стать дополнительной возможностью поддержки приоритетных для государства профессий. Об этом заявил журналист Тимофей Баженов.

"Мы уже много лет пытаемся внедрить у себя мировую практику по выдаче образовательных кредитов, но эти попытки пока не увенчались успехом. Я считаю, что причин этому несколько. Первая – кредиты на образование оставались "грабительскими", люди опасались засовывать шею в банковскую петлю. Вторая – в обществе инвестиция в образование не рассматривается как инвестиция в лучшее будущее. И третья – если верить статистике, про особенности образовательных кредитов знает лишь 6% населения", – сказал он.

Образовательные кредиты сегодня выдают под 3% годовых. Несмотря на внешнюю доступность услуги, за весь 2020 год ими воспользовались чуть более 400 студентов.

"Чтобы кредит на образование стал более массовым продуктом, нужно в первую очередь сделать его беспроцентным. Государству вполне по силам принять участие в такой программе, ведь грамотные кадры – это инвестиции в будущее страны. Поэтому субсидировать необходимо приоритетные для государства профессии: инженеров, врачей, педагогов, специалистов IT-индустрии", – добавил Баженов.

По его словам, возвращать беспроцентную ссуду выпускник вуза должен только после того, как устроился на работу и начал хорошо зарабатывать. Оптимальным сроком возврата займа журналист назвал 5 лет после окончания вуза.

Ранее Баженов предложил устраивать флешмобы с книгой в метро. По его мнению, полностью восстановить интерес к чтению такие акции не помогут, но станут причиной для некоторых обратиться к литературе.

Тележурналист отметил, что чтение помогает человеку всесторонне развиваться, поэтому надо вновь сделать его модным.