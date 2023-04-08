Вице-канцлер ФРГ выступил за ужесточение мер против обхода санкций в отношении России

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что для предотвращения обхода санкций в отношении России необходимо принимать более жесткие меры. Об этом сообщает ТАСС.

"Обход санкций недопустим. Поэтому мы должны заняться этим вопросом гораздо энергичнее и решительнее", – сказал Хабек.

Он сообщил, что Минэкономики ФРГ в конце февраля 2023 года предложило дополнительные шаги для более эффективной борьбы по обходу санкций. Хабек заявил, что в настоящий момент они обсуждаются в правительстве ФРГ и с партнерами в Евросоюзе.

Министр также назвал образцом для подражания Данию, в которой используются существующие таможенные данные компаний для выявления случаев уклонения от санкций. Он заявил, что датская таможня тщательно анализирует все торговые потоки и таможенные данные на предмет возможных несоответствий.

По его словам, в Дании обращают внимание, если вдруг большое количество определенных товаров, которые раньше отправлялись в Россию, отправляются в таком же количестве в третью страну. Хабек считает, что у Дании можно поучиться тому, как бороться с обходом санкций.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер. Европейское издание газеты Politico сообщает, что Евросоюз обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается 9 апреля.

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