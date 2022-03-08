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Сеть магазинов "Стокманн" продолжит работу в России. Об этом заявила член совета директоров сети Ирина Рябко. Она подчеркнула, что ни одна из представленных в магазинах компаний пока не планирует уход с российского рынка, сообщает Business FM.

По словам Рябко, перерывы в продажах связаны с нарушением действующих логистических цепочек, отсутствием горизонта планирования, ростом курсов валют, а также санкциями.

Однако уход с рынка – сложная процедура, требующая увольнения людей, реализации остатков и закрытия юридических лиц. В настоящий момент планов на осуществление подобных действий нет. Тем не менее, бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России, если ситуация не изменится.

Рябко отметила, что компании, приостанавливающие продажи в России по политическим причинам, подчиняются своим головным офисам.

Ранее сообщалось, что производитель спортивных товаров Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговлю в России. При этом сотрудники продолжат получать зарплату. В компании будут следить за развитием ситуации и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.