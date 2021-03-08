Компания "Газпром" впервые поставила "зеленый" СПГ в Европу

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Первую партию зеленого сжиженного природного газа в Европу поставил "Газпром" в адрес организации Shell Global LNG Limited. Об этом сообщается в заявлении Shell.

"Shell Global LNG Limited недавно получила от группы "Газпром" первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе", – уточняется в сообщении. Ожидается, что Shell сможет поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании.

Предполагается, что в среднем партия СПГ с объемом в 70 тысяч тонн будет выделять порядка 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости.

"Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard и Climate, Community and Biodiversity. Исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл добавил, что уже были доставлены 7 грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию.

Ранее говорилось, что Алексей Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" на пять лет. Эту должность он занимает с 2001 года.