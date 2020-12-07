Всемирный экономический форум в 2021 году пройдет в Сингапуре

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Всемирный экономический форум в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом будет перенесен в Сингапур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента руководящего совета форума Берге Бренде.

"Управляющий совет принял сегодня очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур", – сказал Бренде, уточнив, что форум пройдет с 13 по 16 мая.

В октябре женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что планирует провести форум с 18 по 21 мая в центральной части Швейцарии. Сообщалось, что на форуме обсудят наиболее актуальные проблемы современности на фоне пандемии коронавируса.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводится ежегодно с целью обсуждения наиболее острых мировых проблем, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.