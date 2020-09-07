Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

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Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро до 90,02 рубля. Об этом сообщает газета "Известия".

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов выразил мнение, что такой скачок курса евро негативно скажется на российских компаниях, которые закупают товары в Европе. При этом Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" считает, что в данной ситуации существует положительная сторона – рост потенциальных доходов экспортеров.

Однако Миронюк признал, что евро в таких значениях по отношению к рублю снижает покупательную способность рубля и конкурентоспособность производственной сферы. Поэтому, по его словам, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, в свою очередь, считает, что рост курса евро выгоден для России, уточнив, что в первую очередь увеличится объем экспорта в рублевом выражении.

"С точки зрения внешней торговли более дорогой евро относительно доллара – это больший объем экспорта в рублевом выражении, больший объем уплаченных в бюджет пошлин, лучше состояние госфинансов", – отметил эксперт.

Ранее инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский заявил, что в данной ситуации паниковать не стоит, поскольку это может еще больше усугубить ситуацию. При этом он выразил мнение, что в долгосрочной перспективе рубль будет продолжать слабеть.

Эксперт также дал совет, каким еще образом россияне могут сохранить рублевые накопления. По его словам, одним из самых надежных инструментов сохранения рублевых денег в России является недвижимость. Он отметил, что речь идет в том числе о покупке фонда недвижимости или фонда золота.

Ранее курс евро впервые с февраля 2016 года на Мосбирже поднялся свыше 90 рублей, а доллар впервые с 26 августа увеличился до 76 рублей. По данным Центробанка РФ, курс доллара на 8 сентября составит 75,59 рубля, евро – 89,47 рубля.

