Россия и Китай планируют объявить об учреждении фонда регионального развития

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РФ и КНР планируют объявить об учреждении российско-китайского фонда регионального развития объемом 100 миллиардов юаней. Объявление планируется сделать на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODA) старший экономист Хэ Чжэньвэй, передает РИА Новости.

По его словам, госсовет по реформам и развитию 7 июня официально ратифицировал создание фонда регионального развития.

Хэ Чжэньвэй отметил, что это очень важное событие для обеих стран, добавив, что фонд направлен на развитие двухстороннего регионального сотрудничества, однако средства в него выделяются только Китаем.

Ранее сообщалось, что Китай готов принять ответные меры, если США введут новые торговые ограничения. Давление на торговлю со стороны Штатов не принесет результатов.

В министерстве коммерции КНР заявляли, что единственный способ урегулирования торговых разногласий с США – проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения.