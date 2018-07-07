Специалисты прогнозируют рост цены на нефть до 150 долларов за баррель‍

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Снижение инвестиций в геологоразведку может стать причиной повышения цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB), в последние годы нефтедобывающие компании на фоне избыточного предложения топлива за счет снижения затрат на поиск новых месторождений увеличили выплаты акционерам. Это привело к тому, что объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился на 30 процентов с 2000 года.

В июне Банк России оставил прежним среднесрочный базовый прогноз по ценам на нефть.

В частности, как следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, ожидается, что в 2019 году цена на нефть будет на уровне 55 долларов за баррель. Еще через год она составит 50 долларов за баррель.

При этом, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в этом году ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть с 61 доллара до 67 долларов за баррель.