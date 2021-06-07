Решетников рассказал, какими должны быть изменения в налоговой системе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Изменения в налоговой политике должны быть растянуты во времени и предсказуемы для бизнеса, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Налоговая система России: образ будущего. Отвечая на вызовы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что в настоящее время существует разрыв между системами налогообложения для малого и среднего бизнеса и налогом на прибыль организаций. Это дестимулирует малые и средние компании расти и расширяться. По словам министра экономического развития, эту проблему нужно преодолеть, включив этот вопрос в список первоочередных задач.
"Второй вопрос и сейчас, конечно, большой вызов перед всей нашей системой – это вопрос конъюнктурных доходов, рентных доходов", – приводит слова Решетникова РИА Новости.
При этом он отметил, что не является сторонником какого-либо изменения налоговой нагрузки.
Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что доходы российских металлургов за минувший год выросли в разы – они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли. По его словам, им нужно вернуть деньги в бюджет. Он также добавил, что металлурги подняли цены на внутреннем рынке согласно росту мировых цен.
4 июня Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форме, рассказал, что власти РФ продолжат реализовывать меры поддержки экономики и российских семей. По его словам, меры были связаны прежде всего с поддержкой рынка труда в этих предприятиях. Президент подчеркнул, что в рамках реализации данных мер была создана целая система стимулов для сохранения рабочих мест, которая оказалась эффективной.
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