Саудовская Аравия выдвинула новое предложение по нефтяной сделке в рамках ОПЕК+

12:29
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Саудовская Аравия внесла предложение по достижению соглашения на нефтяном рынке, сообщает Bloomberg.
По сведениям агентства, Эр-Рияд предложил России снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно это и стало главным разногласием во время мартовских переговоров между странами в формате ОПЕК+.
Россия же предлагает применение квот в соответствии со средним объемом за квартал. Саудовская Аравия не согласна с такой постановкой вопроса и настаивает на снижении добычи со стороны России.
7 апреля цены на нефть вновь выросли. Так, фьючерсы марки Brent остановились на отметке в 34,12 доллара за баррель. Стоимость энергоносителей WTI составила 27,15 доллара за баррель.
В то же время рубль продолжает укреплять свои позиции. Так, курс доллара по состоянию на 6 апреля опустился до показателя в 75,96 рубля. Евро можно было купить по цене 81,99 рубля. Это показатели уровня середины марта 2020 года.
В США среди представителей республиканского крыла конгресса утвердилось мнение о необходимости жестко пресечь дестабилизацию мировой экономики. Они считают, что в нынешних проблемах виноваты в том числе Россия и Саудовская Аравия, которые добывают нефть в чрезмерных количествах.
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