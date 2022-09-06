В МИД Германии заявили, что из РФ ушли 600 международных компаний

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что после начала специальной военной операции на Украине с российского рынка ушли 600 международных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

"600 международных компаний распрощались за последние шесть месяцев с российским рынком", – сказала Бербок.

Глава германского МИД напомнила, что компания Siemens покинула Россию спустя 170 лет работы в стране. По словам Бербок, решения компаний об уходе с российского рынка являются болезненными, однако, несмотря на это, германский бизнес выбрал сторону правительства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта и другие меры поддержки импорта различных категорий товаров в РФ будут продлены.

Он отметил, что правительство приняло решение о продлении на год 37 различных мер поддержки экономики, связанных с упрощением товарооборота, правил продажи некоторых категорий лекарств и защитой арендодателей перед арендаторами из недружественных стран.

