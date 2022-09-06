Россия практически готова к осенне-зимнему периоду – замглавы "Газпрома"

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Россия в настоящий момент уже практически готова к предстоящему осенне-зимнему периоду, заявил ТАСС замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Наша страна может быть спокойна – будет и тепло, и свет", – добавил он.

Ранее эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что остановка поставок газа в Европу окажет негативное влияние на Россию. По его словам, Москва в этом случае потеряет денежные средства.

Вместе с тем он отметил, что полная остановка транзита может произойти в ближайшее время из-за того, что на газопроводе "Северный поток" работает лишь одна турбина.

