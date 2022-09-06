В РФ нет проблем с производством оборудования и турбин для ГЭС– глава Минэнерго

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия в настоящее время самостоятельно производит оборудование и турбины для больших и малых гидроэлектростанций. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Он добавил, что по гидростроительству у России нет никаких проблем. По его словам, уже предусмотрены меры, нивелирующие негативные последствия введенных санкций.

Как отметил глава Минэнерго, Россия намерена сохранить объемы добычи газа за счет увеличения поставок СПГ и строительства трубопроводов в Китай. Так, только "Сила Сибири – 2" даст 50 миллиардов кубометров в год дополнительных объемов. Министр добавил, что Россия до 2030 года нарастит производство СПГ с текущих 30 до 80–100 миллион тонн.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.

Володин отметил, что решить проблемы пытался президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир, но все безрезультатно.

