В РФ нет проблем с производством оборудования и турбин для ГЭС– глава Минэнерго

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия в настоящее время самостоятельно производит оборудование и турбины для больших и малых гидроэлектростанций. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Он добавил, что по гидростроительству у России нет никаких проблем. По его словам, уже предусмотрены меры, нивелирующие негативные последствия введенных санкций.
Как отметил глава Минэнерго, Россия намерена сохранить объемы добычи газа за счет увеличения поставок СПГ и строительства трубопроводов в Китай. Так, только "Сила Сибири – 2" даст 50 миллиардов кубометров в год дополнительных объемов. Министр добавил, что Россия до 2030 года нарастит производство СПГ с текущих 30 до 80–100 миллион тонн.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.
Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.
Володин отметил, что решить проблемы пытался президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир, но все безрезультатно.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: