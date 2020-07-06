Немецкие СМИ спрогнозировали банкротство Украины

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Украина снова находится под угрозой банкротства из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия. Такой прогноз, как сообщает "Газета.ру", дало немецкое издание Handelsblatt.
Отмечается, что властям Украины нужно разобраться с вопросом погашения кредита перед иностранными государствами.
"Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", – говорится в материале.
Неожиданная отставка главы Нацбанка привела к остановке выпуска еврооблигаций. Ожидалось, что они будут размещены на Лондонской бирже 8 июля.
Также автор статьи утверждает, что страна существует с 2014 года благодаря "исчисляемой в миллиардах" поддержке МВФ.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива ранее заявил, что Украину планируют уничтожить, превратив ее в "актив и колонию". Он отметил, что реализация плана будет осуществляться с помощью агрессивных акций праворадикальных и националистических сил.
Замглавы МИД Украины Василий Бондар ранее рассказал, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что договор был расторгнут в одностороннем порядке, поэтому он не утратил силу и действует до сих пор.
Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что формулировка "нам все должны" характерна лишь для паразитических государств.
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