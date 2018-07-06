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Экономика

6 июля, 08:18

Банки России начнут пользоваться блокчейном в 2019 году

экономика общество

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк подготавливает закон, благодаря которому российские банки смогут использовать технологию блокчейн в расчетах. Новинка ускорит проведение операций и снизит затраты кредитных организаций, сообщает газета "Известия".

Блокчейн – это система распределения данных, при помощи которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.

"Участники торговой сделки начнут пользоваться цифровыми аккредитивами и смарт-контрактами. Инструменты на блокчейн-платформе "Мастерчейн" станут доступны для массового пользования уже в следующем году", – пояснила управляющий директор Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.

По словам руководителя Райффайзенбанка Татьяны Ивашковой, на данный момент аккредитив, как инструмент для безопасной торговой сделки, является сложным и дорогим инструментом.

Новая технология увеличит скорость расчетов, сократит расходы на предоставление и хранение бумажных документов, а также уменьшит риски фальсификации и утери документов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную и отметил положительные тенденции по ключевым параметрам.

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