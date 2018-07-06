Банки России начнут пользоваться блокчейном в 2019 году

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Центробанк подготавливает закон, благодаря которому российские банки смогут использовать технологию блокчейн в расчетах. Новинка ускорит проведение операций и снизит затраты кредитных организаций, сообщает газета "Известия".
Блокчейн – это система распределения данных, при помощи которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу.
"Участники торговой сделки начнут пользоваться цифровыми аккредитивами и смарт-контрактами. Инструменты на блокчейн-платформе "Мастерчейн" станут доступны для массового пользования уже в следующем году", – пояснила управляющий директор Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.
По словам руководителя Райффайзенбанка Татьяны Ивашковой, на данный момент аккредитив, как инструмент для безопасной торговой сделки, является сложным и дорогим инструментом.
Новая технология увеличит скорость расчетов, сократит расходы на предоставление и хранение бумажных документов, а также уменьшит риски фальсификации и утери документов.
Ранее президент России Владимир Путин оценил макроэкономическую ситуацию в стране как стабильную и отметил положительные тенденции по ключевым параметрам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: