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17:39

В Госдуме предложили взимать плату за вывоз мусора по объему

экономика

17:39

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предложили изменить в стране систему оплаты вывоза мусора. По мнению главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, граждане должны платить не по нормативам, а по факту – в зависимости от объемов.

"Людям устанавливают абсолютно безумные нормативы накопления, когда они столько мусора не производят, а это напрямую влияет на платеж", – цитирует РИА Новости слова парламентария. Депутат назвал действующие нормативы накопления "дикими", так как зачастую они "устанавливаются с потолка". Предложение об изменении существующей системы направлено в Минприроды.

С 1 января в силу вступили поправки к федеральному закону "Об отходах производства и потребления". Они вводят дополнительные механизмы для гибкого переходного периода, защиту от рисков в случае появления форс-мажорных обстоятельств и предусматривают меры ограничения роста тарифов для населения. Установлен срок окончательной ликвидации полигонов, а по согласованию с Минприроды РФ субъекты смогут использовать их мощности для создания объектов, отвечающих современным требованиям.

экономика

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