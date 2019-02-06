Центробанк утвердил свой новый фирменный логотип

Фото: depositphotos/valphoto

Банк России обновил логотип в виде двуглавого орла. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Сообщается, что ЦБ уже приступил к внедрению нового стиля. К настоящему моменту уже изменилось оформление материалов в соцсетях, обновленными выходят издания ЦБ, также будут скорректированы другие информационные носители.

Кардинальных изменений в логотипе не произошло. Сохранилась преемственность с предыдущим, но при этом он стал более современным и удобным.

В новом логотипе двуглавый орел изображен с закрытыми клювами, а контуры перьев сглажены. Ознакомиться с обновленным фирменным стилем регулятора можно будет в ближайшее время на сайте Банка России.

Ранее сообщалось, что Центробанк запустил робота для поиска в интернете нелегальных финансовых организаций и проектов. Программа ведет себя как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги.

Занятые поиском новых клиентов компании реагируют на такого посетителя. После того, как робот фиксирует компанию, проявившую к нему интерес, банк проверяет, является ли эта организация законной.