Первая в Крыму криптоплощадка появится в Севастополе

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В Севастополе появится первая на полуострове криптоплощадка. Внедрить ее собирается Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией "Констант Солюшенс Плюс".

Как сообщает РИА Новости, проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России. Его планируется реализовать в ближайшее время за счет привлечения внешних инвестиций.

По словам авторов инвестпроекта, участие Севастополя в программе цифровизации экономики РФ в качестве передовой пилотной площадки объясняется целым рядом геополитических факторов.

Реализация проекта должна принести пользу большому количеству государственных и финансовых структур, заинтересованных в применении технологии блокчейн.

Ранее сообщалось, что у криптовалюты биткойн теперь тоже есть свои миллиардеры. Братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы признаны первыми биткойновыми миллиардерами.

В 2013 году Уинклвоссы приобрели один процент всего мирового запаса этой криптовалюты. Тогда на покупку они потратили 11 миллионов долларов. Братья не намерены продавать криптовалюту. Они считают биткойн усовершенствованным золотом.

Ранее сообщалось, что в конце ноября этого года курс биткойна составил 8,7 тысяч долларов. За криптовалюту на бирже Coindesk дают около 508 тысяч рублей в долларовом эквиваленте.