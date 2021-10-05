В Роснедрах рассчитали, на сколько лет хватит золота в РФ

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Россиянам сообщили, на сколько лет хватит золота в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Роснедр.
Ранее глава компании "Полюс" Павел Грачев заявил о возможном недостатке разведанных и вероятных запасов золота в ближайшие 10–20 лет.
По информации Государственного баланса запасов РФ на 1 января текущего года, разведанные запасы золота составляют 15 319 тонн.
"При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет", – рассказали в Роснедрах.
В ведомстве отметили, что в стране ежегодно достигается расширенное воспроизводство запасов. В частности, в 2020 году показатель составил 190%.
"В 2019 году – 1,86 (186%), в 2018 – 2,11 (211%), в 2017 – 2,28 (228%), в 2016 – 2,74 (274%), в 2015 – 3,06 (306%), в 2014 – 2,98 (298%)", – привели данные в пресс-службе.
Таким образом, информация главы компании "Полюс" не подтверждается, добавили в Роснедрах.
Ранее в Минприроды рассказали, на сколько лет хватит золота в РФ. Там отмечали, что Россия занимает первое место в мире по запасам благородного металла.
До этого в пресс-службе Минприроды рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов угля. Сообщалось, что общий объем запасов ископаемого в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.
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