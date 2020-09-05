В Госдуме оценили последствия отказа от "Северного потока – 2" для Европы

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что отказ от "Северного потока – 2" станет ударом для экономики Европы.

Как сообщает RT, депутат обратил внимание на риски для конкурентоспособности Запада в случае провала проекта.

"Это снижение конкурентоспособности в принципе европейской экономики, особенно Германии, которая является крупным экспортером, поскольку увеличение стоимости негативно скажется на конкурентоспособности европейских товаров, тем более на фоне усиления евро по отношению к доллару", – заявил Гутенев.

Парламентарий подчеркнул, что потенциальные санкции США и слабая реакция Германии могут поставить под удар экономический суверенитет ведущих стран Европы. По мнению депутата, ситуация допускает появление опасного прецедента.

Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". Эксперт прогнозирует безработицу и повышение цен на газ по всей Европе.

