Спрос на гражданские беспилотники в РФ до 2030 года составит 200 млрд руб – Минпромторг

Фото: 123RF/Gudella

Минпромторг РФ определил, на какие суммы и в какие сроки планирует закупать гражданские беспилотники, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По ее данным, до 2030 года спрос госорганов и компаний на такие летательные аппараты в России составит около 200 миллиардов рублей.

В 2023–2026 годах спрос на беспилотники составит 100 миллиардов рублей. Кроме того, по расчетам ведомства, на закупку беспилотников понадобится 8,6 миллиарда рублей в 2023 году, 49,6 миллиарда рублей – в 2024–2025 годах и 42,1 миллиарда – в 2026 году.

Отмечается, что в натуральном выражении федеральные органы исполнительной власти и госкомпании претендуют на 480 тысяч единиц техники до 2030 года. Ожидается, что объем закупок утвердят осенью при формировании бюджета на 2024–2026 годы.

В сентябре прошлого года правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В бюджет на 2023 год заложен уровень дохода в 26 триллионов рублей и расходы в размере 29 триллионов рублей. По прогнозам, дефицит составит порядка 2% внутреннего валового продукта, что составляет около 3 триллионов. Закрыть его планируется преимущественно за счет заимствований.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!