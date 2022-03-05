Программы льготной ипотеки будут работать на действующих условиях до конца марта

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Действующие в России программы льготной ипотеки будут функционировать на текущих условиях до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Там отметили, что глава ведомства Ирек Файзуллин обсудил дальнейшую работу и меры поддержки строительной отрасли с властями российских регионов.

Кроме того, Госдума и Совфед одобрили законопроект о комплексе мер, которые позволят стабилизировать текущую ситуацию.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила без препятствий выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. Она призвала развивать соцнайм, строить больше жилья, которое молодые семьи смогут позволить себе арендовать. Матвиенко подчеркнула, что нужно соотноситься с временем, в котором мы живем.